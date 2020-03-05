В Татарстане задержали банду обнальщиков

В Набережных Челнах сотрудники ФСБ задержали банду из 16 человек, занимающуюся с 2016 года обналичиванием денежных средств. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Участники группировки, пользуясь реквизитами юридических лиц, не имея на это лицензии, проводили незаконные банковские операции при помощи поддельных платёжных карт. От каждой такой операции они получали вознаграждение в 10% от суммы. За четыре года махинаций они "заработали" 32 миллиона рублей.

Во время обысков у подозреваемых изъяли 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, девять компьютеров, а также машинки для пересчёта денег.

Трое фигурантов дела задержаны, остальные 13 находятся под подпиской о невыезде.

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