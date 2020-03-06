Жадные и дерзкие. Как российские отельеры наживаются на коронавирусе 

Провести мартовские выходные на берегу Чёрного моря в пятизвёздочном отеле на двоих будет стоить как первоначальный взнос по ипотеке в Москве — от 500 тысяч рублей. За такую цену гостям предлагают собственный пляж, несколько ресторанов изысканной кухни, спа-центр с крытым и открытым бассейнами, а также детский клуб и другие развлечения.

Фото © Booking.com

Посетители будут жить в стильных номерах и люксах, оснащённых телевизором с плоским экраном и обставленных дизайнерской мебелью, а на завтрак — шведский стол. Отель, конечно, хороший, но цена для отечественного курорта баснословная.

А теперь рассмотрим европейское направление — Рим. Проживание в выходные в пятизвёздочном отеле недалеко от центра итальянской столицы оказалось в десять раз дешевле — 56,5 тыс. рублей на двоих. В эту стоимость входят элегантные номера, оформленные в стиле ар-деко, и роскошное фойе, отделанное мрамором.

Фото © Booking.com

В номерах есть бесплатный Wi-Fi, стильная мебель, люстры из муранского стекла и собственная ванная комната, декорированная итальянским мрамором. Кроме того, многие номера отличаются высоким потолком и изысканными шёлковыми гобеленами. В отеле работает бесплатный тренажёрный зал и оздоровительный центр со спа-услугами.

Непонятно только, как реагировать на такую разницу и почему цены на российском курорте в десять раз выше, чем в итальянской столице? Возможно, коронавирус, который сейчас активно распространяется по Италии, сбил цены? Но примерно за ту же стоимость можно было поселиться в Риме и раньше. Зато российские отели на праздники цены повысили. Мало того, что у нас традиционно дорожают и перелеты, и проживание в отелях на длинных выходных. Теперь к традиционному подорожанию прибавился ещё и фактор коронавируса.

— Сейчас от поездок в Италию стали отказываться многие состоятельные россияне, которые и размещаются в отелях пять звёзд. Конечно, этой паникой и пользуются наши отельеры. В Сочи сейчас поедут не только состоятельные россияне, но и многие невыездные граждане. Это, например, силовики и чиновники. У многих из них есть деньги, чтобы заплатить за дорогой отель. Для них никакого значения не имеет ценовая политика отеля. Главное — нахождение на побережье и вся люксовая составляющая. Так что спрос на такие дорогие отели будет, но доступны они будут немногим, — считает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Выходит, что российские пятизвёздочные гостиницы доступны только богатым чиновникам и бизнесменам, тогда как позволить себе отдохнуть в роскошном отеле в европейской столице может себе позволить даже менеджер среднего звена. Уже ближе к туристическому сезону цены на отели в Италии, по мнению Анну Бодровой, подтянутся к своим средним показателям, но большого ажиотажа ожидать не стоит — в отличие от Черноморского побережья. Так что не исключено, что цены на отели в российских прибрежных городах продолжат расти. Впрочем, этот рост уже можно назвать привычным и традиционным.

Напомним, что цены на проживание в городах России во время чемпионата мира 2018 повышались в десятки раз. Остановиться в Сочи, который к ежегодному наплыву туристов уже привык, можно было за 133 тысячи рублей в сутки и больше. Это была гостиница с включенным завтраком и ужином в даты, захватывающие встречи матча. А за 67 тысяч рублей можно было переночевать в номере, но уже без ужина. Владельцы квартир шли ещё дальше. Некоторые пробовали сдать своё жильё за миллион рублей в сутки, надеясь обогатиться на всю жизнь за счёт доверчивых и богатых иностранцев. Так что если коронавирус продолжит бушевать в Европе и к началу туристического сезона, многим россиянам придётся распрощаться с мечтой отдохнуть на российском курорте.