"На зоне я был блатным". Александр Емельяненко рассказал о времени в тюрьме

В Сети появились высказывания российского бойца Владимира Минеева, где тот заявляет, что Александр Емельяненко "сидел в тюрьме на положении петуха". Сам Емельяненко ответил на это в своём инстаграме.

— На зоне я был блатным. Первый срок по изоляторам просидел, второй срок... Мои близкие были смотрящие за лагерем, смотрящие за игрой, смотрящие за воровскими. Все мои близкие друзья были смотрящими, чтобы вы понимали. Живите и будьте счастливы, — сказал Емельяненко.

Впоследствии выяснилось, что Минеев не говорил такого в адрес Емельяненко. Александр пообещал "выбить зубы" истинному автору этого провокационного заявления.

Емельяненко и Минеев должны провести бой в 2020 году, но дата ещё не назначена. Ближайшим же соперником Александра станет Магомед Исмаилов, поединок запланирован на третье апреля на турнире ACA 107 в Москве.