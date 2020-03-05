Обнажённая Кэти Перри объявила, что ждёт ребёнка от Орландо Блума

Американская певица Кэти Перри ждёт первенца от голливудского актёра Орландо Блума. Об этом артистка заявила необычным способом: она показала округлившийся живот в своём новом клипе. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале певицы.

В ролике на песню Never Worn White ("Никогда не носила белое") Кэти спела о своих чувствах, представая в кадрах то в пышном наряде из цветов, то в белом платье. В песне исполнительница говорит о том, что готова к новой жизни с другим человеком. Поклонники сразу же подумали, что речь идёт о возлюбленном и женихе певицы — Орландо Блуме.

В финале клипа Кэти предстаёт в струящейся прозрачной накидке, которая подчёркивает округлившийся живот 35-летней артистки.

После премьеры своего клипа в четверг, пятого марта, певица устроила прямой эфир с поклонниками в соцсети "Инстаграм", где подтвердила свою беременность и рассказала, как долго ей пришлось держать в секрете эту новость.

— Господи, так рада, что больше не нужно втягивать его (живот. — Прим. Лайфа) или таскать с собой большую сумку, — написала исполнительница в Twitter.

Кроме того, Перри сообщила, что примерная дата родов — это лето.