НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Обнажённая Кэти Перри объявила, что ждёт ребёнка от Орландо Блума

Родителями пара станет уже этим летом.

936

Американская певица Кэти Перри ждёт первенца от голливудского актёра Орландо Блума. Об этом артистка заявила необычным способом: она показала округлившийся живот в своём новом клипе. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале певицы.

В ролике на песню Never Worn White ("Никогда не носила белое") Кэти спела о своих чувствах, представая в кадрах то в пышном наряде из цветов, то в белом платье. В песне исполнительница говорит о том, что готова к новой жизни с другим человеком. Поклонники сразу же подумали, что речь идёт о возлюбленном и женихе певицы — Орландо Блуме.

В финале клипа Кэти предстаёт в струящейся прозрачной накидке, которая подчёркивает округлившийся живот 35-летней артистки.

После премьеры своего клипа в четверг, пятого марта, певица устроила прямой эфир с поклонниками в соцсети "Инстаграм", где подтвердила свою беременность и рассказала, как долго ей пришлось держать в секрете эту новость.

Господи, так рада, что больше не нужно втягивать его (живот. — Прим. Лайфа) или таскать с собой большую сумку, — написала исполнительница в Twitter.

Кроме того, Перри сообщила, что примерная дата родов — это лето.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть