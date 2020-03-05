Минобороны России решило купить мотоцикл за 14,6 млн рублей

На портале госзакупок военное ведомство России опубликовало подробности закрытого аукциона под номером 0173100004520000165, в котором содержатся данные о необходимости закупить один бензиновый мотоцикл. При этом стоимость техники превышает 14,5 млн рублей. Согласно официальной информации, мотоцикл необходим для обеспечения служебной деятельности военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Никаких подробностей относительно мощности, дальности хода и объёма двигателя в документе не содержится, а само ведомство никак не комментирует информацию о закупке одного мотоцикла по заявленной стоимости. Ранее СМИ сообщали, что новый отечественный мотоцикл, который разрабатывается в рамках проекта "Кортеж", можно будет приобрести в 2022 или 2023 году. Кроме того, свой вариант электромотоцикла "Иж" представил и концерн "Калашников". В апреле 2019 года в военную автоинспекцию (ВАИ) по Москве поступили первые электрические мотоциклы "ИЖ-Пульсар" производства концерна "Калашников".