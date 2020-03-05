ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти ещё на 1,5 млн баррелей в сутки из-за коронавируса

Министры стран ОПЕК договорились о дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление картеля.

Такие меры принимаются из-за снижения спроса на нефть на фоне распространения коронавируса.

На сокращения, на которых настаивает Саудовская Аравия, должны согласиться все члены картеля, в том числе Россия, сообщил собеседник издания Bloomberg. Однако министра энергетики России Александра Новака не было на сегодняшнем заседании ОПЕК. Накануне он покинул встречу мониторингового комитета ОПЕК+ до её окончания, пообещав вернуться шестого марта.

Ранее источник РИА "Новости" сообщил, что Россия не согласна на дополнительные сокращения нефтедобычи и предлагает продлить нынешний уровень на период после окончания второго квартала.

Отмечается, что при согласии России на дополнительные меры по снижению уровня добычи нефти страны, не входящие в ОПЕК, должны будут сократить его на 500 тысяч баррелей.