Энтузиасты научились устанавливать Android 10 на iPhone 7 и iPhone 7 Plus

Несмотря на то что заголовок новости обещает многое, полноценно Android на iPhone не работает. Кастомизированным смартфоном Apple едва ли получится пользоваться полноценно (не работают как минимум Bluetooth и приложение "Камера"). К тому же во время перепрошивки есть ненулевая вероятность "окирпичивания" девайса. Разработчики ни в коем случае не рекомендуют проверять работоспособность своей инструкции на основных смартфонах. Более или менее стабильно с Android работают только iPhone 7 и 7 Plus.