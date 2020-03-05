Энтузиасты научились устанавливать Android 10 на iPhone 7 и iPhone 7 Plus

Несмотря на то что заголовок новости обещает многое, полноценно Android на iPhone не работает. Кастомизированным смартфоном Apple едва ли получится пользоваться полноценно (не работают как минимум Bluetooth и приложение "Камера"). К тому же во время перепрошивки есть ненулевая вероятность "окирпичивания" девайса. Разработчики ни в коем случае не рекомендуют проверять работоспособность своей инструкции на основных смартфонах. Более или менее стабильно с Android работают только iPhone 7 и 7 Plus.
Взлом iPhone стал возможен благодаря эксплойту checkra1n. Он же использовался энтузиастами и в прошлом для разблокировки загрузчика более ранних версий iPhone. Вообще, установка Android вместо iOS является старой забавой программистов. Даже на оригинальный iPhone в своё время хакерам удалось накатить ОС от Google.
Журналисты 9to5mac не исключают, что в скором времени энтузиасты отработают схему до совершенства и на старых iPhone можно будет переключаться между операционками простой перезагрузкой.