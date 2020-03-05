Госдума разрешила выходить на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

Такие изменения призваны повысить доверие и интерес к негосударственной пенсии.

Государственная дума РФ приняла в третьем — окончательном — чтении законопроект, согласно которому право на негосударственную пенсию по договорам добровольного пенсионного страхования женщины получат с 55, а мужчины с 60 лет.

— Поздний выход на негосударственную пенсию делает её институт менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, из-за чего объём поступлений в негосударственные фонды сокращается, — цитирует ТАСС авторов законопроекта.

В итоге такие льготные категории работающих граждан, как жители Крайнего Севера, врачи, педагоги, инвалиды и многодетные матери, смогут получить негосударственную пенсию ещё раньше. Наличие страхового стажа для её получения будет необязательным условием.

Отметим, негосударственная пенсия будет назначаться гражданину при наличии средств на счёте негосударственного пенсионного обеспечения, но не раньше дня возникновения права на получение соответствующей пенсии.