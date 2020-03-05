"Я должен уважать подвиг воинов". Земан не исключил, что приедет на 75-летие Победы

Президент Чехии Милош Земан заявил, что, вероятнее всего, примет участие в торжествах, которые будут проводиться в Москве 9 Мая. Об этом он рассказал в интервью газете Pravda.

— Я должен уважать [подвиг] воинов, погибших при освобождении Чехословакии, — добавил глава государства.

Он отметил, что у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Земан намерен обсудить реакцию МИД РФ на подписанный им 13 декабря 2019 года закон, учреждающий День памяти жертв событий 1968 года. В этот день в Чехословакию вошли войска пяти стран Варшавского Договора.

Ранее премьер республики Андрей Бабиш заявил, что Земан приедет в Москву и примет участие в торжествах, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.