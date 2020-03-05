В Минэкономразвития констатировали победу в споре с Украиной о вагонах

Всемирная торговая организация поставила точку в споре РФ и Украины о поставках вагонов и железнодорожной техники из Незалежной. В Минэкономразвития решение сочли победой России, пишет РБК.

Как уточняется, третейская группа отметила ряд нарушений со стороны РФ. Глава Департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова заверила, что их устранение не спровоцирует никаких существенных изменений на отечественном рынке.

— Если смотреть только на выводы Апелляционного органа, которые содержатся на последних страницах, то действительно создаётся впечатление, что Россия проиграла. Однако ни по одной из позиций, которые оспаривались Украиной в апелляции, орган не нашёл нарушений нами правил ВТО, — отметила она.

Разногласия между Киевом и Москвой вспыхнули в 2015 году после того, как в 2013 году Россия ввела ограничения на поставку вагонов и стрелочных переводов из Незалежной. Киев счёл эту меру необоснованной и подал иск в ВТО. Москва настаивала на том, что упомянутые ограничения введены из-за ряда претензий к безопасности железнодорожной техники. Всемирная торговая организация рассмотрела иск и поддержала сторону РФ. Киев обжаловал это решение.

В итоге орган по разрешению споров ВТО утвердил решение апелляционной инстанции, призвавшей Москву придерживаться требований международного соглашения по техбарьерам в торговле при введении подобных ограничений. При этом установлено, что Киев не мог в полной мере доказать тот факт, что ограничения введены без достаточных оснований.