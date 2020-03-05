Под Калининградом задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы таксиста

В посёлке Малое Исаково Калининградской области таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы. Несмотря на то что мужчина отрицает свою вину, его арестовали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Согласно данным правоохранителей, ночью 1 марта в полицейский участок поступило сообщение от родителей школьницы, которые заявили, что неизвестный мужчина изнасиловал их 15-летнюю дочь. Выяснилось, что в полночь водитель такси завёз девушку, которую он подобрал в Калининграде, в тупик и изнасиловал. Школьница не запомнила номер машины и убежала домой.

Полицейские проследили маршрут передвижения предполагаемого злоумышленника, выяснили госномер такси и установили, что авто арендует молодой человек.

Ориентировка на мужчину была передана всем патрульным постам, благодаря чему через несколько часов вероятного преступника задержали и доставили в следственный отдел.

В отношении 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Жителю Калининграда предъявили обвинения, однако свою причастность к преступлению он отрицает. Сейчас мужчина находится под стражей.

В настоящее время полицейские пытаются установить все детали произошедшего. Назначена судебная экспертиза, опрашиваются возможные свидетели.

Ранее Лайф сообщал, что москвичка родила ребёнка от изнасиловавшего её таксиста.