Тургеневские страдания. Школьница мучается из-за травли, но у учителей своя правда

“Мне 11 лет, и я больше не могу так жить! Я не знаю, сможет ли мне кто-нибудь помочь?” – написала Лера (имя изменено) на своей странице в “Одноклассниках”. Девочка и ее мама пожаловались на травлю в деревенской школе. По их словам, Леру избивают и унижают одноклассники. Но администрация школы убеждена, что проблема на самом деле совсем в другом.

Мама плачет и ищет помощи

Екатерине (имя изменено) 33 года, она живет в деревне Тургенево, в 20 км от Мурома. У нее трое детей: старшей Лере – 11 лет, сыну – 7, младшей дочке – 4. Она неофициально работает в ритуальных услугах, но большую часть времени проводит с детьми. В прошлом году Екатерина узнала, что ее дочь в течение трех лет избивают в школе.

Лера ничего не рассказывала маме о побоях в школе, но весной 2019 года ее силы кончились. Мама увидела, что девочка черным карандашом что-то рисует в своем альбоме, а потом зачеркивает с ненавистью.

– Спросила Леру, что это все значит. Она ответила: “Мамочка, я больше не хочу жить”. Мой 10-летний ребенок не хочет жить. Вы понимаете? Это был шок, – рассказывает Екатерина.

Игрушки Леры. Фото © LIFE

Девочку били в классе. Ее школьные принадлежности ломали, выбрасывали из окна вместе с портфелем. В столовой одноклассники выливали Лере на голову сгущенку. Школьницу толкали в лужу, оскорбляли, били снова.

Когда Лера рассказала маме обо всем, что творилось с ней со второго по четвертый класс, Екатерина обратилась в управление образования администрации Меленковского района Владимирской области. Директор школы пригласила Катю к себе, пообещала, что Леру будут охранять от любых конфликтов и никаких избиений больше не случится. Свое заявление из управления образования Екатерина забрала.

Когда учебный год закончился, Лера пошла в школьный лагерь, все было хорошо. В июле и августе Екатерина по собственной инициативе расписывала стены в школе. Повесила новые занавески, купленные за свой счет, в кабинете английского. Приобрела стенды для класса.

А в сентябре девочку избили ногами, потому что всему классу поставили двойки, а ей – нет. Она убежала на третий этаж школы и плакала там в одиночестве. Ее увидела учитель географии, попыталась успокоить, Лера вернулась в класс и просидела с болями в грудной клетке еще три урока. Уже вечером учитель географии написала Кате: “Как там Лера? Успокоилась?”. Только в этот момент Екатерина узнала, что случилось с дочерью.

Фото © LIFE

Вызвала скорую и полицию, написала заявление на обидчиков, врач сняла побои. Но справки у женщины нет, она осталась у инспектора по делам несовершеннолетних.

После проверок в школе, мальчика, который бил Леру, поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Второго обидчика на учет не поставили, потому что начальник комиссии убедила Екатерину не писать на него заявление, не портить мальчику репутацию, ведь он впервые так оступился. Екатерина согласилась.

– Травля потом была больше психологической, Лера часто приходила домой в слезах. В октябре я съездила к адвокату, он помог составить заявление, с которым я обратилась к начальнику КДН. Она взяла заявление в руки и стала махать перед моим лицом: “Сколько вы за это заплатили? Две тысячи? Пять?”. Я разорвала заявление на мелкие кусочки, пошла в туалет и съела 50 таблеток антидепрессантов, потому что поняла, что ничем не могу помочь своим детям, зачем вообще жить. Вышла из уборной, пошла по коридору, снова встретила эту начальницу, она передо мной извинилась за такой грубый разговор. И тут я осознала, что натворила. Попыталась вызвать рвоту, но безуспешно. Решила, что доеду до дома, а там будь что будет. Но потеряла сознание в автобусе. Очнулась в реанимации. Врачи говорят, что я полтора дня пролежала в коме, – рассказывает Екатерина.

В больнице женщина написала заявление на начальника КДН о доведении до самоубийства и превышении служебных полномочий. Копии документа у Екатерины нет. До проверок и увольнений дела не дошло – начальница принесла свои извинения, и Катя ее простила, заявление отозвала. Справок из больницы тоже нет.

До Нового года Лера иногда жаловалась на одноклассников, но ситуация была терпимой. В феврале одноклассники порвали ее альбом для рисования и бросили в стену пенал, из которого вылетели все ручки и карандаши. Екатерина написала заявление в ПДН, но правоохранители на нее накричали. Сразу после этого Лера написала пост в “Одноклассниках”, в котором рассказала, что с ней творилось в течение трех лет.

Фото © LIFE

Почти 2 тысячи лайков, около 400 репостов, 200 комментариев – люди в социальной сети были шокированы рассказом Леры. Депутат Законодательного собрания Владимирской области пообещал помочь девочке и разобраться в ситуации.

Плачут все вокруг – что происходит в Тургенево?

Екатерина росла в семье с двумя сестрами и младшим братом. Мама не была к ней ласковой, скорее наоборот: Катю часто били и унижали дома, а потом это же продолжалось в ее классе. Она пыталась спрыгнуть из окна третьего этажа школы. А в 16 лет повесилась прямо в учебном заведении, но девочку удалось спасти.

Она была направлена в психиатрическую больницу, прошла курс лечения. По ее словам, в больнице ее хотели сделать овощем, но мама приехала и забрала девочку из этого ада. Правда никаких справок и медицинских карт, как говорит Катя, в больнице не оказалось, будто девушки вообще там не было. Сейчас она замужем, муж старше на 24 года, от него у Екатерины двое младших детей, с отцом Леры она не общается. Девочка не знает, кто ее папа.

Как сообщил Лайфу источник в здравоохранении Меленковского района Владимирской области, в 2002 году Екатерина была поставлена на учет в психиатрической больнице с диагнозом “шизофрения первой стадии”. Она не была признана недееспособной, поэтому у ее детей нет опекуна, Екатерина не лишена родительских прав.

Все обследования в современной психиатрии могут быть только добровольными, Екатерина их не проходит. Назначенные препараты не принимает. ОМВД проводит проверку по информации о возможной травле в школе и ситуации в семье.

Но была ли травля?

Лера затрудняется рассказать, что происходило с ней в начальной школе. Говорит, что уже ничего не помнит, кроме одного случая, когда поссорилась с одноклассницей и та подговорила мальчика ударить Леру.

Рабочий стол Леры. Фото © LIFE

О ситуации, которая спровоцировала девочку сказать маме, что не хочет жить, Лера тоже вспоминает с трудом. Но признается, что одноклассники ее часто доставали. То пенал подбросят, то портфель, то ручкой ткнут. Лера считает, что это все потому что она отличница, активистка и “не такая, как все”. Она не снимает видео в TikTok, не красится, носит школьную форму и косички, в отличие от ее одноклассниц, которые называют себя “элитой школы”.

Приведем часть нашего разговора с Лерой:

– Мама говорит, что тебе сгущенку на волосы выливали.

– Ну да, было такое, – говорит Лера.

– А почему мама этого не видела? Ты в школе смыла все с волос?

– Да, они же на кончики намазали чуть-чуть, помыла и пошла домой. А еще меня обвиняли в воровстве. Те самые девочки, которые “элита школы”, подозвали меня к себе и начали говорить, что я забрала ручку у одной из них. Стали обвинять меня, ругаться, кидать снежки, я в лужу оступилась и все сапоги промочила, – вспоминает девочка. – Но я эту ручку не брала.

В сентябре у Леры действительно был конфликт с одноклассниками. Один из них занимается каратэ, он ударил девочку в грудь, после чего был поставлен на учет в КДН. О втором мальчике, который бил Леру, директор школы не слышала.

– Все конфликты, которые были в школе, мы уже решили. С детьми проводились беседы, раз в неделю в школу приезжает психолог и проводит тренинги с ребятами. К нам уже приходили проверки после заявлений мамы, но травли в школе нет. Лера очень активная, участвует в школьных мероприятиях, ездит на олимпиады, хорошо учится, второй год подряд является командиром класса, – говорит директор Ирина Коткова.

Во дворе дома Екатерины. Фото © LIFE

Лера дружит с несколькими ребятами из класса, общается со старшеклассниками, играет на скрипке, занимается вместе с мамой вокалом. У учителей нет к ребенку никаких претензий.

В середине февраля одноклассники бросили пенал Леры в стену, это стало последней каплей, и девочка написала пост в “Одноклассниках”. Лера утверждает, что писала текст сама, не советовалась ни с мамой, ни с отчимом.

Все ведет к ненависти

Пост Леры был опубликован 20 февраля. На следующий день девочка не пришла в школу, а 23 февраля на праздничном концерте пела вместе с мамой на сцене, никаких конфликтов не было.

– Я читал пост, был в шоке, планировал с Екатериной встретиться после праздничных выходных. Но увидел, как они с дочерью выступают на концерте. Удивился, конечно, они не выглядели затравленными, нормально общались с людьми, – рассказывает глава администрации Тургенево Максим Парфенов.

Фото © LIFE

В комментариях какие-то люди стали писать о диагнозе Екатерины. Но позже все эти сообщения были удалены. Екатерина утверждает, что никакого диагноза у нее нет, и это все клевета. Лера успела записать имена хэйтеров, на внутренней стороне дверцы своего шкафа она нарисовала схему из фамилий обидчиков, от них все стрелки ведут только к одному слову – ненависть.

Директор школы предложила Екатерине забрать занавески и стенды, которые та покупала. Екатерина отказалась, а когда все эти предметы были убраны из кабинета, очень обиделась, а у Леры случилась истерика, поднялось давление, ее увезли в больницу.

Фото © LIFE

– Все ситуации, о которых рассказывает семья, слишком сильно преувеличены. Мы не просили Екатерину делать подоконники или менять занавески. У нас есть на это бюджет. Но Екатерина сама хотела, это была исключительно ее инициатива. И если сейчас ей что-то не нравится, она в любой момент может забрать принесенные ей вещи, – говорит директор школы.

Муж Екатерины не является законным представителем Леры, в конфликт не вмешивается. Бабушка девочки посещает баптистскую церковь и также не участвует в проблеме, у нее на попечении 18-летний молодой человек – младший брат Екатерины, который, как отмечает администрация, отказался учиться в школе, был переведен на домашнее обучение и на протяжении 5 лет сидит дома, играет в компьютер и периодически не пускает к себе педагогов для проведения занятий.

Директор школы разрешила Екатерине ходить вместе с Лерой на уроки, мама видит, как одноклассники ведут себя на уроках. По ее словам, мальчики, которые обижают Леру, не дают учиться всему классу, и было бы здорово, если бы их удалось отправить в интернат.

– Дети все разные. Да, в школе есть те, кто состоит на учете в КДН, но мы решаем проблемы внутри, затравленных детей и каких-то явных хулиганов, опасных для общества, в школе нет, – говорит директор.

Депутат Александр Цыганский предложил Екатерине со следующего учебного года перевести Леру в интернат для одаренных детей, который находится во Владимире. Семья согласилась и обрадовалась. Но сутки спустя Лера стала писать в “Одноклассниках”, что не доживет до сентября, ситуация со стендами и занавесками слишком сильно ранила девочку. Она считает, что это травля, с которой ей не справиться. И мама полностью ее поддерживает.

Но все-таки ситуацию с Лерой в Тургеневской школе сложно назвать травлей ребенка. Да, иногда случаются конфликты. Но девочку не выживают из коллектива, с ней общаются одноклассники, ее ценят учителя. Один из представителей администрации деревни в личном разговоре с Лайфом отметил, что о странностях мамы в Тургенево знают многие, но решить данную проблему может только ее семья. В деревне есть травля, но направлена она не на Леру с Екатериной, а в противоположном направлении – на школу.

Если вы столкнулись с травлей или поборами в школе, пишите nhomyakova@life.ru.