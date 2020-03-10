Игра на понижение. Что имеет в виду партнёр, критикуя качество вашего секса

Люди часто ищут во всём сексуальный подтекст, но бывает и наоборот. Если девушка сказала вам, что вы её не удовлетворили, или парень сказал, что вы фригидны, это может означать, что либо у вас мало денег, либо вы не очень интересны как человек. Какие подтексты скрывает критика в сексе?

Лингвисты отмечают, что в русском языке нет подходящего термина, касающегося интимных разговоров. По-английски он звучит как dirty talk — в переводе "грязные разговоры". А это говорит о том, что с нашей ментальностью к разговорам о сексе надо подходить осторожно.

По мнению психолога Алексея Рощина, даже похвала может задеть, если партнёр невротик.

— К примеру, девушка говорит парню после секса: "О да, ты неплохо сегодня выступил". А в ответ она получает бурю негодования: "Ах так! Значит, неплохо?! Значит, тот, кто был до меня, выступал отлично?!" Если у него есть комплексы — их можно задеть любым способом: похвалой, молчанием, а уж критика вызовет эффект атомной бомбы, — отметил специалист.



Если мы критикуем партнёра, то зачастую не хотим, чтобы он исправился в том моменте, какой подпадает под критику, а имеем в виду нечто другое.

"Хочу денежного оргазма"

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По мнению психолога Натальи Толстой, зачастую, если женщина говорит, что не удовлетворена в постели, её, возможно, не устраивает что-то другое в партнёре. Например, его доход.

— Это банально, но это факт. Здесь сексуальное удовлетворение выступает эквивалентом материального благополучия, защищённости. Если она вам говорит: "Ты меня не удовлетворяешь", — она вполне может скрывать нехватку средств на шопинг. Она просто имеет в виду то, что вы жадничаете. Умный мужчина знает, как исправить проблемы в постели, — выделить больше денег, дать ей "денежный оргазм", — пояснила специалист.



Сексуальная самозащита

Нет лучшего способа отбить стремление заниматься сексом, чем раскритиковать партнёра. Для женщины эмоциональное состояние особенно важно, но и у мужчины после определённых слов желание пропадает. По мнению психолога Натальи Толстой, критика может быть признаком недоверия со стороны партнёра. Особенно часто так защищаются женщины.

Фразы "Мне больно", "Ты неприятно пахнешь", "Стоит ли начинать, если тебя снова хватит на пару-тройку минут" способны свести на нет желание любого мужчины. Они могут означать и реальную проблему, которую нужно решать, и то, что партнёрша не доверяет вам и не хочет заниматься с вами сексом.

Самокритика с целью кокетства

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Наталья Толстая отмечает, что если говорить о критике, то не стоит упускать из виду самокритику. Это хитрое женское оружие, направленное на вас с целью получить внимание.

— Если девушка начинает, лёжа с вами в постели, рассуждать: "Тебе не кажется, что вот эти складки на моём животе ужасны?", "Меня бесят эти мои крупные соски", "Мне пора сделать ринопластику, не могу смотреть в зеркало на свой нос", — значит, она, скорее всего, хочет услышать от вас комплименты, чтобы вы её покрепче обняли и сказали: "Солнце моё, ты у меня самая лучшая, самая красивая и самая любимая", — рассказала психолог.



Фригидна? У вас просто узкий кругозор

По словам Натальи Толстой, зачастую, когда мужчина говорит женщине, что она фригидна, он просто указывает на то, что с ней скучно. Как в фильме Михаила Сегала "Рассказы" мужчина сказал своей привлекательной подруге: "Мне не о чем с тобой *** (заниматься любовью. — Прим. ред.)". Так что, если вам сказали, что в постели вы как бревно, это не повод судорожно искать телефоны секс-коучей, сексологов, психологов, бежать в секс-шоп и искать любовника. Займитесь собой, станьте интереснее, найдите себе хобби, выучите новый язык, займитесь рисованием.

Психологи отмечают, что фрейдовская формула — искать во всём сексуальный подтекст — имеет обратную сторону: в некоторых фразах, сказанных по поводу секса, нужно искать смысл, с интимной стороной никак не связанный.

Садизм, или Мужчина хочет сделать из вас мужика

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Особенно в этом плане можно уличить мужчин. Учёные доказали, что если критиковать женщину, особенно её сексуальные способности, это ставит под сомнение её женское начало, то, на чём может держаться её самооценка, её картина мира.

Это приводит к депрессии, у неё начинает вырабатываться больше тестостерона, она становится более замкнутой, начинает полагаться только на себя. По сути, берёт на себя мужские функции. Если мужчина критикует сексуальные способности и внешность своей возлюбленной, значит, либо он хочет её сломать, либо сам недостаточно ответственен и хочет сделать её более самостоятельной.

Провокация скандала

По мнению психолога Натальи Толстой, иногда критика — это провоцирование вас на скандал, проверка на слабо. Она или он на самом деле так не думают, как говорят, но хотят посмотреть, как вы отреагируете. Если парень говорит девушке, что у неё маленькая грудь, та не обязательно побежит плакать и записываться к пластическому хирургу. Она вполне может сказать: "Если тебе нужна корова с выменем, что ты здесь забыл?!" Если девушка говорит парню, что его не хватает на час секса, он вполне может сказать: "Дорогая, по-моему, ты слишком много смотришь порно".

Психологи отмечают, что в любом случае всё зависит от культурного уровня, воспитания и правил игры, принятых в отношениях. Фраза, которая может убить одни отношения, добавит изюминку в другие (или даже улучшит их).

Алексей Рощин отметил, что не стоит увлекаться поиском подтекстов в сказанном. Часто под похвалой подразумевается похвала, а под критикой — критика. По мнению специалиста, реакция на подтекст — это всегда игра на понижение, то есть гигантский шаг к конфликту, а реакция на сказанное прямо, без попытки выяснить, что имелось в виду, — игра на повышение. В ходе диалога всегда можно выяснить, что имелось в виду на самом деле.