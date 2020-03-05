В Казани из-за падения строительной люльки погибли двое рабочих, ещё два человека пострадали

Два человека погибли и ещё двое пострадали из-за падения строительной люльки в Казани. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.

В ходе строительных работ по возведению десятиэтажного дома по улице Николая Ершова произошло ЧП: около шести вечера внезапно упала люлька, в которой находилось пять рабочих. В результате падения с высоты фасадный подъёмник резко завис на уровне пятого-шестого этажа, из-за чего двое мужчин упали на землю и погибли на месте.

Ещё один рабочий успел ухватиться за трос, проникнуть в ближайшее окно и самостоятельно выбраться с места происшествия. Остальные двое получили повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшим была оказана вся необходимая первая медицинская помощь, их уложили на носилки, после чего доставили в местное отделение клинической больницы. Сейчас они находятся под присмотром врачей.

В данный момент на месте инцидента работают спасатели Казанского ПСО МЧС России, поскольку до сих пор сохраняется вероятность падения строительной люльки на землю.