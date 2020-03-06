Учёные выявили у попугаев поразительный интеллект — видео

Попугаи кеа знают основы теории вероятностей, пишет Nature Communications. Сообщается, что учёные из Оклендского университета в Новой Зеландии провели одинаковые эксперименты с шестью такими птицами. Перед подопытными ставили два контейнера с палочками разных цветов. При этом в одном из них было больше чёрных, а в другом — оранжевых. По правилам этой игры за чёрную попугаю полагалось вкусное угощение. Исследователи многократно проделывали одно и то же: незаметно брали в обе руки по палочке, зажимали в кулаках и показывали птице. Кеа почти всегда тянулись клювом к той руке, которая вынула палочку из банки с большинством чёрных палочек. Учёные пришли к выводу, что попугаи анализировали вероятность получить нужную палочку и выбирали тот вариант, где было больше шансов.

Более того, они запоминали, какая из девушек-экспериментаторов чаще предлагала чёрные палочки, и шли именно к ней, хотя рядом стояла вторая участница теста с таким же соотношением разноцветных предметов в контейнерах.

Исследователи подчеркнули, что ранее такие способности были известны только у людей и крупных приматов, к примеру, орангутанов и горилл. У кеа умение прогнозировать результат на основе статистики оказалось даже лучше, чем у обезьян и маленьких детей.

Попугаи кеа — это новозеландские эндемики, то есть они обитают только там. В длину достигают 46 сантиметров, в основном оливково-зелёные с ярко-красными перьями под крыльями. Относятся к категории уязвимых, данные о численности сильно разнятся — от 1 до 15 тысяч особей. Учёные отметили, что эти птицы живут в стаях с достаточно сложной социальной структурой, в которой им нужно помнить личности отдельных сородичей. Они известны своей любознательностью и легко идут на контакт с людьми, часто переворачивают мусорные контейнеры и могут даже испортить клювом автомобиль, если какая-то его деталь их заинтересовала.