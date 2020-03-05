"Инстаграм" головного мозга. Директор Эрмитажа рассказал, что думает о жалобах на музей

Директор музея Эрмитаж Михаил Пиотровский признался, что регулярно получает жалобы от недовольных посетителей. Впрочем, не все они оправданны.

Как рассказал газете "Петербургский дневник" Пиотровский, все жалобы, которые поступают в музей, тщательно проверяются, анализируются и разбираются. Для этого сотрудники безопасности прибегают к просмотру записей с камер наблюдения, которые детально отображают, что на самом деле происходило в Эрмитаже.

Что касается сообщений в социальной сети "Инстаграм", где пользователи поучают работников музея морали, то они, как правило, ориентированы на хайп.

— И зачастую оказывается, что люди пытаются сделать из музея, да и из многого другого рекламу, — сказал Пиотровский.

В частности, жалоба молодой мамы, которая не смогла покормить ребёнка грудью на ассирийской выставке, оказалась не совсем точной. Так, женщина находилась в месте, которое было закрыто для посещения.

В Эрмитаже всегда можно было кормить детей грудью, пояснил директор и добавил, что в музее есть четыре или пять мест, где можно перепеленать малышей.

— Но это право и привилегия. Это не полное право открывать дверь ногами. Ни есть бутерброды, ни пить воду и даже сидеть в том месте, которое огорожено, нельзя. Это из соображений безопасности. И если просят вежливо передвинуться в другое место, то это и нужно сделать, — заключил Пиотровский.

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