Трое погибших в жутком ДТП под Липецком оказались сотрудниками УФСИН

Трое погибших в ДТП под Липецком оказались сотрудниками УФСИН по области. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло сегодня на трассе Орёл — Тамбов. Столкнулись автомобили "Газель" и "Лада", в результате чего легковушку практически разорвало на части проезжающим мимо грузовиком. Все трое погибших находились в "Ладе", четвёртый пассажир автомобиля, также сотрудник УФСИН, госпитализирован. Водитель "газели" не пострадал.