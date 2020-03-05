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Трое погибших в жутком ДТП под Липецком оказались сотрудниками УФСИН

Их пострадавший коллега госпитализирован.

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Фото © LIFE

Трое погибших в ДТП под Липецком оказались сотрудниками УФСИН по области. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото © LIFE

ДТП произошло сегодня на трассе Орёл — Тамбов. Столкнулись автомобили "Газель" и "Лада", в результате чего легковушку практически разорвало на части проезжающим мимо грузовиком. Все трое погибших находились в "Ладе", четвёртый пассажир автомобиля, также сотрудник УФСИН, госпитализирован. Водитель "газели" не пострадал.

Фото © LIFE

Лайф публиковал видео с места жуткого ДТП.

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