"Салават Юлаев" победил "Авангард" и вышел вперёд в серии

Уфимский "Салават Юлаев" в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина на своей площадке победил омский "Авангард" — 6:3.

"Ястребы" после первого периода вели со счётом 2:0. Голами в составе гостей отметились нападающий Сергей Шумаков (2') и защитник Алексей Емелин (17'), забросивший первую шайбу в сезоне.

Во втором игровом отрезке хозяевам площадки усилиями форвардов Александра Бурмистрова (25') и Петра Хохрякова (29') удалось отыграть отставание в два гола.

Решающим оказался третий период, в котором уфимцы четыре раза пробили голкипера "Авангарда", пропустив при этом лишь раз. Дубль у "Салавата" оформил нападающий Теему Хартикайнен, поразивший ворота Игоря Бобкова на 47-й и 49-й минутах встречи. По разу отличились форварды Сакари Маннинен (41') и Владимир Жарков (59'). Автором третьей шайбы у "ястребов" стал канадский нападающий Брэндон Макмиллан, реализовавший численный перевес гостей.

Благодаря этой победе "Салават Юлаев" вышел вперёд в серии 2–1. Следующая игра между соперниками пройдёт 7 марта в Уфе, после чего команды отправятся в Балашиху на пятый матч серии.

Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд

"Салават Юлаев" (Уфа) — "Авангард" (Омск) — 6:3 (0:2; 2:0; 4:1)

"Металлург" (Магнитогорск) — "Барыс" (Нур-Султан) — 1:2 ОТ (0:0; 0:0; 1:1; 0:1)