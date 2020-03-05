Умер трёхкратный чемпион мира по паралимпийскому плаванию Макаров

Чемпион по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров скончался на 24-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

— Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам по команде Александра Макарова. Российскому паралимпийскому спорту будет его не хватать, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макаров был примером мужественности, упорства и стремления к победе.

Причина смерти молодого спортсмена не уточняется.

Омский пловец Александр Макаров родился 4 февраля 1997 года. На его счету серебряная и бронзовая медали первенства 2015 года, три серебряные и две бронзовые медали чемпионата Европы 2016 года.

Также во время ЧМ по паралимпийскому плаванию, который проходил с 5 по 16 сентября 2019 года в Лондоне, юноша завоевал три золотые медали и стал трёхкратным чемпионом мира.