Путин заявил о достигнутой с Эрдоганом договорённости по Идлибу

После почти шести часов переговоров президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган вышли с заявлениями для прессы.

— Мы обсудили весьма острую ситуацию в Идлибе. С начала года действующие там бандформирования резко нарастили свою активность... продолжались атаки на нашу базу. Всего с начала года было 15 атак. Каждый раз мы в режиме реального времени информировали турецких партнёров. Но фактически боевикам удалось спровоцировать возобновление боевых действий, — сказал Путин.

При этом президент РФ отметил, что благодаря тесному личному контакту между главами двух стран удаётся решать проблемы.

— Мы не всегда согласны с оценками турецких партнёров, но нам удавалось находить точки соприкосновения по острым вопросам, находить приемлемые решения. Так произошло и в этот раз, — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что стороны исходят из принципа суверенитета и территориальной целостности Сирии. По словам Путина, на этой встрече Россия и Турция согласовали документ, в котором изложены решения, выработанные в ходе сегодняшних шестичасовых консультаций.

— Выражаю надежду, что эти договорённости послужат хорошей основой для предотвращения боевых действий в идлибской зоне, — заключил глава государства.

Он поблагодарил турецкого коллегу за визит в Москву.

Напомним, лидеры двух стран около шести часов общались за закрытыми дверями, из этого времени разговор тет-а-тет они вели почти три часа.