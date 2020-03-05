ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил об отмене мероприятия в 2020 году из-за мировой вспышки китайского коронавируса.

— В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить, — сказал журналистам председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов.

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце декабря. Заболевание активно распространилось в Южной Корее, Италии, Иране и Японии. Сегодня в России зарегистрировали новый случай коронавируса. Инфицированный — гражданин Италии.