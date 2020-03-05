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ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Председатель оргкомитета форума пояснил, что такое решение принято в целях безопасности.

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Фото © ТАСС/Михаил Терещенко

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил об отмене мероприятия в 2020 году из-за мировой вспышки китайского коронавируса.

В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить, — сказал журналистам председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов.

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце декабря. Заболевание активно распространилось в Южной Корее, Италии, Иране и Японии. Сегодня в России зарегистрировали новый случай коронавируса. Инфицированный — гражданин Италии.

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