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В одесском храме произошла массовая драка с участием священников — видео

Потасовку начали прихожане.

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В одесском храме Рождества Христова произошла массовая драка с участием священников и прихожан. Кадры потасовки публикует издание "Трасса Е-95" на "Ютубе".

На кадрах видно, что во время драки, которую начали прихожане, как минимум двое священников оказались на полу.

По данным издания, конфликт произошёл между представителями Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). До 2019 года храм принадлежал раскольнической УПЦ КП. Бывший настоятель не согласился с решением нового правящего Одесского и Балтского архиерея от ПЦУ, отстранившего его от руководства храмом.

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