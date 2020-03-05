В одесском храме произошла массовая драка с участием священников — видео

В одесском храме Рождества Христова произошла массовая драка с участием священников и прихожан. Кадры потасовки публикует издание "Трасса Е-95" на "Ютубе" .

На кадрах видно, что во время драки, которую начали прихожане, как минимум двое священников оказались на полу.

По данным издания, конфликт произошёл между представителями Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). До 2019 года храм принадлежал раскольнической УПЦ КП. Бывший настоятель не согласился с решением нового правящего Одесского и Балтского архиерея от ПЦУ, отстранившего его от руководства храмом.