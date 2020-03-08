Короли вечеринок от Hyundai. Какую колонку купить, если денег хватает только на коробку от JBL

Весна вот-вот вступит в свои права. Станет тепло, и молодые люди начнут всё чаще проводить досуг по вечерам во дворах многоэтажек. Такие собрания непременно будут сопровождаться различными увеселениями: артистичными и громкими каламбурами, звоном бутылок от фруктовой воды и, конечно же, прослушиванием музыки. Непременно на больших и очень больших колонках JBL. Ведь других-то брендов молодёжь не признаёт. А зря. Хватает достойных альтернатив. Причём от самых неожиданных производителей. Взять хотя бы Hyundai. Знали ли вы, что эта южнокорейская компания выпускает не только автомобили? То-то же! Есть у неё и портативные Bluetooth-колонки. Несколько даже в нашу редакцию заехали. Мы их как следует протестировали — и теперь готовы рассказать, годятся ли они для весеннего кутежа у подъезда.

H-PAC 300

Фото © LIFE / Татьяна Руденко 1 / 2

H-PAC 300 — одна из самых маленьких и слабых колонок Hyundai. Меньше неё только H-PAC 260, похожая на более слабую JBL CLIP 3. Ну да не о них сейчас.

H-PAC 300 — это чёрный цилиндр с крайне сдержанным, но утилитарным дизайном. На торцах — по одному басовому излучателю. У них неслабая амплитуда колебания и большой диаметр, что позволяет "малышке" басить приятнее, чем от неё ожидаешь. А ещё из-за влагозащиты по стандарту IPX 4 на мембраны можно налить воду и смотреть потом, как она красиво плещется от вибраций. Совсем как у JBL.

Стенки цилиндра плотно оплетены синтетической чёрной бечёвкой. Скучно, но практично. Спереди логотип и кнопки управления ("–", "+", "пауза/плей", "вкл./выкл."). Пиктограммы крупные, легко нащупываются, но хотелось бы, чтобы они были белыми или любого другого цвета — не чёрного.

Сзади петелька для крепления на ветвь дерева, гвоздь в стене, руль велосипеда или ещё что-нибудь выпирающее на вертикальной поверхности. Под ней резиновая заглушка, скрывающая разъёмы microUSB, AUX и microSD. Джентльменский набор, так сказать.

Аккумулятор здесь на 2200 мАч. Его, если верить вендору, хватает на шесть часов работы от одной сессии. Да, знавали и более "живучие" девайсы, но и шесть часов, согласитесь, хватит практически на любую сессию.

Из интересного — наличие встроенного микрофона. Можно принимать звонки, не выключая колонку или Bluetooth на смартфоне. Встроенный FM-приёмник тоже приятный бонус. Наверняка кому-нибудь пригодится и он. Поддержка True Wireless Stereo (TWS) также имеется. Две H-PAC 300 можно объединить в полноценную стереосистему.

Динамик у H-PAC 300 один — на 7 Вт. Это немного. Скажем так, комнатный вариант. Чтобы слушать дома подкасты или музыку во время уборки — хватит. А пацаны во дворе, скорее всего, засмеют. Перекричать компанию подростков на открытом пространстве у H-PAC 300 едва ли получится.

H-PAC 360

© LIFE / Татьяна Руденко

А вот чем друзей и подруг уже наверняка получится заинтересовать, так это моделью H-PAC 360.

Форма — цилиндр с треугольными основанием и вершиной. В высоту примерно 19 см, как две H-PAC 300. Что, впрочем, всё ещё позволяет динамику быть компактным. Носить в рюкзаке новинку — милое дело. Не знаем, из какого именно материала сделан корпус, но покрыт он приятным на ощупь софт-тачем.

Что спереди? Решётка. Под ней динамик. Он тут, к слову, тоже всего на 7 Вт. Недостаток громкости компенсируется динамической RGB-подсветкой. Вся передняя площадь утыкана светодиодами. Светятся они аж в пяти режимах.

Подробнее про подсветку. У неё, как нам показалось, три функции. Первая — визуализация музыки. В этом режиме лампочки гипнотизирующе зажигаются и меняют цвета в такт мелодии. Вторая — режим ожидания. В нём подсветка воспроизводит зацикленную анимацию. Так H-PAC 360 можно использовать в качестве ночника. Третья — визуализация уровня громкости.

Фото © LIFE / Татьяна Руденко 1 / 3

Что ещё любопытно — в колонке имеется акселерометр, который определяет вертикальное и горизонтальное положение. В зависимости от него меняется и ориентация визуализации.

Пройдёмся по элементам управления. Все они сосредоточены на верхнем торце. Помимо необходимых "плей" (которая ещё и "вкл./выкл." по совместительству) и "+/–" есть клавиши перемотки вперёд и назад, кнопка настройки подсветки и переключатель режимов (AUX, Bluetooth, microSD).

Сзади резиновая заглушка, под которой скрываются такие же интерфейсы, как и у H-PAC 300, а также перфорации для стравливания давления внутри корпуса. Снизу метка NFC. Платить с её помощью в магазинах нельзя, а вот синхронизировать колонку со смартфонами за секунду помогает. TWS и защита от влаги IPX4 тоже наличествуют.

Аккумулятор — 2200 мАч. Производитель заявляет, что полного заряда хватает на шесть часов. Очевидно, при условии, что подсветка будет выключена. С ней сессия наверняка окажется короче.

Совершенно ясно, что цель H-PAC 360 — обратить на себя внимание аудитории JBL Pulse, колонки, у которой тоже есть подсветка. У конкурента, конечно, данная фишка реализована лучше, но и стоит JBL в несколько раз дороже.

H-PCD 400 Bazooka

Фото © LIFE / Татьяна Руденко 1 / 4

Если же требуется гаджет для сейшена, то лучше обратить внимание сразу на H-PCD 400. Это одна из самых мощных портативных колонок Hyundai в принципе. В ней два динамика с номинальной мощностью 28 Вт. Круче только H-PAC 420 — в этом "дирижабле" все 50 Вт.

Выглядит H-PCD 400 словно привет из нулевых: новинка сильно напоминает бумбокс. Кому-то оный дизайн покажется устаревшим, другие, наоборот, оценят нотки винтажности. Слово Bazooka в названии тоже кстати, так как экстерьер колонки можно назвать ещё и брутальным: виднеется много шурупов, фурнитура обладает грубыми угловатыми формами.

По бокам фиксированные низкочастотные излучатели. Спереди две круглые решётки динамиков. Посередине расположился экран, панель управления и резиновая заглушка, под которой скрываются уже не только microUSB, microSD и AUX, но и разъём под микрофон на пару с USB-A. Уж насчёт караоке во дворе сильно сомневаемся, а вот слот под USB-флешку наверняка кому-нибудь пригодится. Сзади большой овальный вырез-воздуховод. Сверху ручка для переноски.

Для чего нужен экран? Ну, не для просмотра сериалов точно. Он простецкий, как у калькулятора. Разве что с подсветкой. Дисплей отображает режим воспроизведения (AUX, FM, Bluetooth и т.д.), уровни громкости и заряда. Визуальная информация лишней не бывает.

Пульт управления большой. Помимо традиционных кнопок для управления плеером есть переключатель режимов подсветки и две крутилки. Сначала про RGB. Режимов много, но они не такие симпатичные, как у H-PAC 360. Один — под ритм-подсветку, а другие переключают статичные цвета. Теперь о крутилках. Левая регулирует интенсивность баса. Он тут, к слову, на максимуме прямо-таки ничего — пацаны обязательно выпишут респект. Справа — для громкости. Она, к слову, ещё и нажимается: долгий клик включает либо отключает аппаратуру.

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Каков итог? А очень простой. Hyundai однозначно проигрывает JBL. Может быть, звучат динамики и не сильно по-разному, но дизайн у дочки Harman однозначно лучше и ярче. Однако это не значит, что акустики Hyundai нужно держаться стороной. У компании наверняка и нет цели конкурировать с JBL. А вот быть дешёвым аналогом самого популярного бренда — вполне.

Мелкая H-PAC 300 стоит в районе 2500 рублей. За H-PAC 360 с подсветкой корейцы просят столько же. Даже не самая свежая итерация JBL Pulse, для сравнения, стоит больше 8000 рублей. Hyundai столько не просит даже за большую H-PCD 400. Её прайс — 5000 рублей.

Вывод напрашивается очевидный. Нужна недорогая, но качественная и функциональная портативная акустика? Не побрезгуйте изучить предложения и от Hyundai.