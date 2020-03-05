Рада отправила генпрокурора Украины Рябошапку в отставку

На заседании Верховной рады Украины большинством голосов генерального прокурора страны Руслана Рябошапку отправили в отставку. За недоверие чиновнику проголосовало 263 депутата при 226 необходимых, сообщает " Страна.ua ".

От фракции "Слуга народа" за недоверие Рябошапке проголосовало всего 179 человек — это минимальное количество голосов, которое давала президентская партия при обсуждении важных вопросов.

Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку на пост генпрокурора страны в конце августа 2019 года, а уже в конце ноября этого же года к президенту страны обратились с просьбой отправить чиновника в отставку.