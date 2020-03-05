На диете набрал 43 кг. Мать сына с ожирением подкармливала его втайне от врачей

Мать четырнадцатилетнего подростка с ожирением, который участвует в британском телешоу, призналась, что втайне от врачей подкармливала сына. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, мальчик весит 146 килограммов, из-за проблем со здоровьем он попал в больницу. Во время лечения его посадили на строгую диету, однако врачи были в шоке, что подросток не только не скинул ни грамма, а, наоборот, набрал ещё 38 килограммов.
Спустя некоторое время врачи нашли у подростка коробку шоколадных конфет. Его мать призналась, что втайне подкармливала сына, так как волновалась, что мальчик недоедает.
Иванова Анастасия