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СКА разнёс "Витязь" и практически обеспечил себе выход во второй раунд Кубка Гагарина

Счёт в серии стал 3:0 в пользу армейского клуба с берегов Невы.

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Фото © Пресс-служба ХК СКА

Санкт-петербургский СКА одержал третью победу над подольским "Витязем" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая на домашнем льду "богатырей", закончилась сухой победой петербуржцев со счётом 6:0.

Армейцы ударно провели первый отрезок игры, нанеся по воротам хозяев 15 бросков, четыре из которых достигли цели. По голу записали на свой счёт защитник Данила Галенюк (10'), а также нападающие Иван Морозов (10'), Владимир Ткачёв (14' большинство) и Антон Бурдасов (20' большинство).

На экваторе второго периода форвард петербуржцев Кирилл Марченко увеличил преимущество своей команды, а в середине заключительной двадцатиминутки нападающий Александр Барабанов установил окончательный счёт в матче — 6:0.

СКА одерживает третью победу в серии, и, чтобы выйти во второй раунд Кубка Гагарина, подопечным Алексея Кудашова осталось выиграть одну игру. Четвёртый матч между командами в этом плей-офф пройдёт 7 марта также в Подольске.

Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд

  • "Витязь" (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:6 (0:4; 0:1; 0:1) счёт в серии 0-3
  • "Локомотив" (Ярославль) — "Йокерит" (Хельсинки) — 0:3 (0:1; 0:0; 0:2) счёт в серии 0-3

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