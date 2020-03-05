СКА разнёс "Витязь" и практически обеспечил себе выход во второй раунд Кубка Гагарина

Санкт-петербургский СКА одержал третью победу над подольским "Витязем" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая на домашнем льду "богатырей", закончилась сухой победой петербуржцев со счётом 6:0.

Армейцы ударно провели первый отрезок игры, нанеся по воротам хозяев 15 бросков, четыре из которых достигли цели. По голу записали на свой счёт защитник Данила Галенюк (10'), а также нападающие Иван Морозов (10'), Владимир Ткачёв (14' большинство) и Антон Бурдасов (20' большинство).

Галенюк – машина! Первый гол в сегодняшнем матче мощщщный #hcSKA pic.twitter.com/y0jiJbVpzx — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 5, 2020

На экваторе второго периода форвард петербуржцев Кирилл Марченко увеличил преимущество своей команды, а в середине заключительной двадцатиминутки нападающий Александр Барабанов установил окончательный счёт в матче — 6:0.

СКА одерживает третью победу в серии, и, чтобы выйти во второй раунд Кубка Гагарина, подопечным Алексея Кудашова осталось выиграть одну игру. Четвёртый матч между командами в этом плей-офф пройдёт 7 марта также в Подольске.

Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд

"Витязь" (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:6 (0:4; 0:1; 0:1) счёт в серии 0-3

"Локомотив" (Ярославль) — "Йокерит" (Хельсинки) — 0:3 (0:1; 0:0; 0:2) счёт в серии 0-3