Телеведущий Ивлев разводится с женой из-за интрижки с "эскортницей из Тамани"

Знаменитый повар и телеведущий Константин Ивлев, чей образ "терпеливого мастера" стал популярен благодаря передаче "На ножах", разводится со своей супругой Марией. Однако дочь они поделить не могут — спор супругов решит судебный участок мирового судьи № 340, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник.

Исковое заявление супруга ведущего подала ещё 20 февраля. Дата досудебной подготовки назначена на 10 марта.

Ранее издание "Стартхит" писало о том, что причиной развода стала интрижка Ивлева на стороне. По словам жены ведущего, избранницей шефа стала "дешёвая эскортница из Тамани".

Последняя оказалась 28-летней студенткой факультета журналистики МГУ. В своём профиле она хвалится тем, что побывала в 19 странах, и выкладывает откровенные фотографии в купальниках. При этом отношений с известным телеведущим девушка не скрывает и часто выкладывает общие фотографии.

Выяснять отношения с разлучницей супруга Ивлева не хочет. Она называет его предателем и утверждает, что тот поступает не по-мужски: прячет деньги и хочет забрать к себе дочку. По её словам, измена ведущего стала ударом для всей семьи.

Константин и Мария с браке с 1997 года, причём их встреча, как рассказывал сам шеф, была очень романтичной, он сразу понял, что Мария — та женщина, с которой он хочет провести жизнь. За 23 года брака в семье появилось два ребёнка — Матвей и Маша.