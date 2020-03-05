Асад — о предложенной Трампом "сделке века": Бессмысленная и пустая мысль

Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу "Россия 24" прокомментировал предложенную американским лидером Дональдом Трампом "сделку века", назвав её "бессмысленной и пустой мыслью".

— Что касается "сделки века": она была предложена в это время исключительно ради грядущих выборов в США. Это бессмысленная и пустая мысль, которая в случае реализации будет не вредящей, а просто разрушительной для Ближнего Востока и мирного процесса, запущенного в начале 90-х годов XX века, — заявил Асад.

Он также рассказал, что в ходе консультаций с американскими чиновниками, сирийские смогли усвоить, что план является, в первую очередь, отражением выгод Трампа, которые связаны со скорыми выборами.

— Можно сказать, что это мертворождённый план. Возможно, Трамп воспользуется им на выборах в этом году, чтобы удовлетворить израильское лобби в США, но после выборов мы, возможно, не услышим ничего о "сделке века" ровно до следующих выборов, — добавил Асад.

Напомним, "сделка века" — план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом Дональдом Трампом в конце января. По условиям сделки Палестина получает возможность образовать независимое государство и вдвое увеличить свою территорию. Американский лидер предложил создать два государства: арабское — со столицей в Восточном Иерусалиме — и еврейское. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сделку воспринял с энтузиазмом и назвал "исторической".