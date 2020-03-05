Фермер оценил перспективы разведения улиток в России

Активист регионального штаба ОНФ Московской области, глава фермерского хозяйства в Подмосковье Сергей Балаев в беседе с Лайфом оценил перспективы развития отрасли разведения улиток в стране и оценил рентабельность такого вида сельского хозяйства.

— Перспективы огромные по всей стране. Если мы будем брать для примера Европу, то улитка — это второй продукт по потреблению. Первый, не знаю, говядина, может, в Германии — свинина. Перспективы очень большие. Наш рынок не наполнен этим продуктом, который достаточно сильно востребован, — заявил Балаев в ответ на вопрос о возможных перспективах отрасли.

По его мнению, для наполнения рынка требуется определённое время, а наполняться он может не только самими моллюсками, но и разными вариантами известных продуктов, например пельменями. Балаев также заявил о высоких перспективах развития отрасли в Московской области, одним из преимуществ которой является логистическая составляющая.

По словам Балаева, со стороны Правительства РФ был сделан первый и самый важный шаг в помощи фермерам — признание их сельхозпроизводителями. Подобная мера позволяет хозяйствам использовать землю для выращивания сельскохозяйственной продукции. Кроме того, появление грантов на развитие отрасли поможет тем фермерам, у которых не хватает средств для поддержания хозяйства.

Также Балаев отметил высокую рентабельность такого вида отрасли сельского хозяйства.

— По моему мнению, нет ничего в сельском хозяйстве более рентабельного. Что бы вы мне ни назвали, хоть носорогов выращивай. Более рентабельно для меня с моими просчётами, а у меня бывало когда-то 300 коров, сейчас 250 коз. У меня даже крокодилы есть — ферма. Бизнес-планы я делал по страусиным фермам. Знаю сельское хозяйство, лет 17 в сельском хозяйстве. Более рентабельного бизнеса, чем улитка, нет, — добавил Балаев.

Отметим, 4 марта президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ рассмотреть вопрос о необходимости предоставления государственной поддержки производителям, которые занимаются разведением улиток. Произошло это после совещания по сельскому хозяйству, которое прошло в декабре прошлого года в Адыгее. Там же глава государства посоветовал российским мужчинам употреблять улиток для решения демографической проблемы.