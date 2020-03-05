Учёные выяснили, что есть овощи и мясо полезно для сохранения функций мозга в старости

Американские и британские учёные выяснили, какая диета замедляет "старение" мозга и позволяет до глубокой старости сохранять когнитивные способности. Об этом пишет портал News.ru.

По данным исследования, в котором участвовало около тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет, работе мозга способствует умеренное потребление в пищу углеводов. Наиболее действенным при этом оказался рацион, состоящий из мяса, рыбы и овощей. Такая диета не просто помогает мозгу работать, но и может возвратить уже имеющиеся в старческом возрасте отклонения.

Для проведения работы учёные выделили специальные маркеры, которые включили в себя нейрокогнитивные и физиологические параметры, например резистентность к инсулину. Главным маркером стала стабильность мозговой нейросети, которая напрямую связана с тем видом пищи, который человек употребляет. Так, глюкоза способствовала дестабилизации, а кетоны, напротив, — стабилизации.

— С возрастом мозг начинает терять способность эффективно метаболизировать глюкозу, вызывая медленное голодание нейронов. Более эффективный источник "топлива" в форме кетонов может обеспечить мозг большей энергией, — говорится в исследовании.

Учёные также отметили, что влияние кетонов на стабилизацию нейросети выявлено не только у возрастных людей, но и у молодёжи.