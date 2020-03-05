В кабмине создана комиссия по повышению устойчивости российской экономики

На фоне ситуации с распространением коронавируса в мире Правительство России создало комиссию, которая будет курировать вопросы повышения устойчивости экономики страны в подобных условиях. Об этом сообщает ТАСС.

По данным журналистов, в обязанности новой структуры будет входить координация работы органов исполнительной власти, а также взаимодействие с научными и общественными организациями, предпринимателями для реализации мероприятий, "направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции", говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе российского кабмина, возглавит новую комиссию занимающий должность первого вице-премьера Андрей Белоусов.

О необходимости создать структуру, которая бы занималась не только оценкой ситуации, сложившейся, например, с коронавирусом, но и могла бы выработать чёткий план действий, президент России заявил 1 марта в ходе совещания с членами кабмина и руководством нефтяных компаний.