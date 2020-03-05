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В московском фитнес-клубе несколько человек отравились хлоркой

По данным МЧС, всё произошло из-за разлившейся в подсобке жидкости для обеззараживания воды.

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Фото © Pixabay

На севере Москвы несколько человек отравились хлоркой в фитнес-центре. Госпитализация никому не понадобилась, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

За врачебной помощью обратились несколько человек в фитнес-клубе на улице Касаткина. Медики диагностировали отравление хлоркой, — сообщил источник.

В МЧС рассказали, что в подсобном помещении клуба разлилось концентрированное средство для обеззараживания воды. Несколько человек почувствовали недомогание и обратились за помощью к медикам. Врачи сильного отравления не выявили и госпитализировать никого не стали.

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