В московском фитнес-клубе несколько человек отравились хлоркой

На севере Москвы несколько человек отравились хлоркой в фитнес-центре. Госпитализация никому не понадобилась, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

— За врачебной помощью обратились несколько человек в фитнес-клубе на улице Касаткина. Медики диагностировали отравление хлоркой, — сообщил источник.

В МЧС рассказали, что в подсобном помещении клуба разлилось концентрированное средство для обеззараживания воды. Несколько человек почувствовали недомогание и обратились за помощью к медикам. Врачи сильного отравления не выявили и госпитализировать никого не стали.