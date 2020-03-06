В Кремле началась встреча Путина с лидерами думских фракций
Глава государства прежде всего попросил прощения за позднее начало встречи.
Президент России Владимир Путин в Кремле начал встречу с лидерами фракций Государственной думы РФ.
Глава государства прежде всего попросил прощения у парламентариев за столь позднее начало разговора и отметил, что ему самому очень часто приходится задерживаться на такой срок.
Основной темой встречи станут предлагаемые Путиным поправки в Конституцию РФ.
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