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Опубликовано 6 марта 2020, 00:19

В Кремле началась встреча Путина с лидерами думских фракций

Глава государства прежде всего попросил прощения за позднее начало встречи.

Президент России Владимир Путин в Кремле начал встречу с лидерами фракций Государственной думы РФ.

Глава государства прежде всего попросил прощения у парламентариев за столь позднее начало разговора и отметил, что ему самому очень часто приходится задерживаться на такой срок.

Основной темой встречи станут предлагаемые Путиным поправки в Конституцию РФ.

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Фото © LIFE

Александр Юнашев
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