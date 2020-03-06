Путин заявил, что обновлённая конституция должна объединять людей
По словам главы государства, изменения, которые предлагается внести в основной закон государства, являются востребованными.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций в Кремле отметил важность возможных поправок в Конституцию РФ, а авторами закона об изменениях в документе должны стать жители страны.
— Принципиально важно, чтобы обновлённая конституция объединяла людей вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и проживания, — заявил Путин.
Глава государства также поблагодарил лидера каждой из фракций за предложенные ими поправки, выделив, кто и какую внёс. Кроме того, президент попросил консолидированно поддержать проект по внесению изменений в основной закон государства.
Путин напомнил, что вопрос о внесении поправок вынесен на голосование 22 апреля, а в силу они вступят лишь после одобрения их гражданами.
— Авторами поправок в конституцию должны стать граждане, для этого нужна разъяснительная работа с населением, — добавил российский лидер.
Кроме того, Путин заявил, что ответственность за нарушения в ходе голосования должна быть аналогична той, которая имеется на выборах разного уровня. Для этого соответствующие поправки будут внесены в Административный и Уголовный кодексы.
Фото © LIFE / Павел Баранов