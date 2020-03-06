Путин заявил, что обновлённая конституция должна объединять людей

По словам главы государства, изменения, которые предлагается внести в основной закон государства, являются востребованными.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций в Кремле отметил важность возможных поправок в Конституцию РФ, а авторами закона об изменениях в документе должны стать жители страны.

— Принципиально важно, чтобы обновлённая конституция объединяла людей вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и проживания, — заявил Путин.

Глава государства также поблагодарил лидера каждой из фракций за предложенные ими поправки, выделив, кто и какую внёс. Кроме того, президент попросил консолидированно поддержать проект по внесению изменений в основной закон государства.

Путин напомнил, что вопрос о внесении поправок вынесен на голосование 22 апреля, а в силу они вступят лишь после одобрения их гражданами.

— Авторами поправок в конституцию должны стать граждане, для этого нужна разъяснительная работа с населением, — добавил российский лидер.