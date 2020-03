Путешественники назвали самые "райские" пляжи мира

— Когда идёшь по небольшой тропинке, не знаешь, что тебя может ожидать. Райские виды, похожие на мираж , — говорится в описании лидера рейтинга — пляжа Baia do Sancho на острове Фернанду-ди-Норонья в Бразилии.

Помимо них в первую десятку также вошли Spiaggia dei Conigli на Сицилии, Prainhas do Pontal do Atalaia в Бразилии, Seven Mile Beach на острове Большой Кайман, Eagle Beach на острове Аруба, Flamenco Beach в Пуэрто-Рико, кубинский Varadero Beach, замыкает топ-10 Kleftiko Beach, расположенный на Кикладских островах к югу от Греции.