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Путешественники назвали самые "райские" пляжи мира

Согласно отзывам туристов, чтобы испытать счастье в этих местах, достаточно взять шезлонг.

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Фото © Flickr / Leandro Macedo Gonçalves

Специалисты американского сервиса путешествий Tripadvisor на основе анализа оценок и отзывов миллионов путешественников со всего мира составили рейтинг самых живописных пляжей планеты. Результаты исследования были опубликованы на сайте организации.

Когда идёшь по небольшой тропинке, не знаешь, что тебя может ожидать. Райские виды, похожие на мираж, — говорится в описании лидера рейтинга — пляжа Baia do Sancho на острове Фернанду-ди-Норонья в Бразилии.

Эксперты отмечают здесь не только впечатляющую природу, способную удивить обычных туристов, но и кристально чистую воду, которая точно придётся по душе любителям дайвинга.

Второе место было присуждено пляжу Grace Bay на архипелаге Теркс и Кайкос, который расположен в Атлантическом океане, на юго-востоке от Багам. Третье место в сердцах путешественников занял Playa Paraiso на Кубе. Как гласит один из отзывов, чтобы постичь счастье в этом месте, понадобится только шезлонг и бокал пинаколады.

Помимо них в первую десятку также вошли Spiaggia dei Conigli на Сицилии, Prainhas do Pontal do Atalaia в Бразилии, Seven Mile Beach на острове Большой Кайман, Eagle Beach на острове Аруба, Flamenco Beach в Пуэрто-Рико, кубинский Varadero Beach, замыкает топ-10 Kleftiko Beach, расположенный на Кикладских островах к югу от Греции.

Ранее Лайф сообщал, что к концу столетия половина всех пляжей в мире может исчезнуть.

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