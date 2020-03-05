Путешественники назвали самые "райские" пляжи мира

Специалисты американского сервиса путешествий Tripadvisor на основе анализа оценок и отзывов миллионов путешественников со всего мира составили рейтинг самых живописных пляжей планеты. Результаты исследования были опубликованы на сайте организации.

— Когда идёшь по небольшой тропинке, не знаешь, что тебя может ожидать. Райские виды, похожие на мираж, — говорится в описании лидера рейтинга — пляжа Baia do Sancho на острове Фернанду-ди-Норонья в Бразилии.

Эксперты отмечают здесь не только впечатляющую природу, способную удивить обычных туристов, но и кристально чистую воду, которая точно придётся по душе любителям дайвинга.

Второе место было присуждено пляжу Grace Bay на архипелаге Теркс и Кайкос, который расположен в Атлантическом океане, на юго-востоке от Багам. Третье место в сердцах путешественников занял Playa Paraiso на Кубе. Как гласит один из отзывов, чтобы постичь счастье в этом месте, понадобится только шезлонг и бокал пинаколады.

Помимо них в первую десятку также вошли Spiaggia dei Conigli на Сицилии, Prainhas do Pontal do Atalaia в Бразилии, Seven Mile Beach на острове Большой Кайман, Eagle Beach на острове Аруба, Flamenco Beach в Пуэрто-Рико, кубинский Varadero Beach, замыкает топ-10 Kleftiko Beach, расположенный на Кикладских островах к югу от Греции.

Ранее Лайф сообщал, что к концу столетия половина всех пляжей в мире может исчезнуть.