Министр обороны США назвал Россию и Китай "вызовами будущего"

Министр обороны США Марк Эспер в ходе пресс-конференции со своим британским коллегой Беном Уоллесом заявил, что Вашингтон считает Россию и Китай "вызовом будущего", а также оценивает целесообразность усиления военного присутствия в АТР.

Он указывает, что сообщения о выводе американских войск из какой-либо части света не говорят о том, что Пентагон делает это в "общемировом масштабе". По словам Эспера, таким образом США реализуют Стратегию национальной обороны, согласно которой войска должны регулярно переобучаться на родине, чтобы быть готовыми к конкуренции великих держав.

— Думаю, один из моментов, с которым мы [с Уоллесом] согласны, заключается в том, что вызовами будущего являются Китай и затем Россия, — сказал Эспер, отметив, что США оценивают необходимость усиления военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он также напомнил, что США в настоящее время проводят в Европе крупнейшие за последние 25 лет военные учения Defender, цель которых заключается в том, чтобы показать Москве свою приверженность союзу с Европой и Североатлантическому альянсу.

Ранее Лайф сообщал, что Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении "переписать международный порядок".