В Москве нашли тела недавно подвергшегося травле украинского гроссмейстера и его подруги

В квартире на западе Москвы нашли мёртвыми известного гроссмейстера Станислава Богдановича и его подругу. По предварительным данным, молодые люди отравились веселящим газом, пишет Mash.

Пару обнаружили в доме на Кастанаевской улице. Рядом с Александрой Вернигорой и Станиславом были обнаружены шарики с закисью азота. Именно они могли привести к смерти молодых людей.

Станислав Богданович и Александра Вернигора. Фото © Википедия, соцсети

Подруге шахматиста было 18 лет, она училась в МГУ на первом курсе. Самому Богдановичу было 27, в 2013 году он стал чемпионом Украины по быстрым шахматам, а в 2017-м получил звание гроссмейстера.

Буквально пару дней назад Станислав сыграл в интернет-матче против сборной Украины за сборную России. Украинские пользователи тут же обрушили на шахматиста поток гневных комментариев. В ответ Богданович призвал россиян и украинцев к миру.