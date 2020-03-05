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В Москве нашли тела недавно подвергшегося травле украинского гроссмейстера и его подруги

На прошедшем несколько дней назад матче он выступил за сборную России, чем вызвал гнев украинских пользователей соцсетей.

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Гроссмейстер Станислав Богданович. Фото © Википедия

В квартире на западе Москвы нашли мёртвыми известного гроссмейстера Станислава Богдановича и его подругу. По предварительным данным, молодые люди отравились веселящим газом, пишет Mash.

Пару обнаружили в доме на Кастанаевской улице. Рядом с Александрой Вернигорой и Станиславом были обнаружены шарики с закисью азота. Именно они могли привести к смерти молодых людей.

Станислав Богданович и Александра Вернигора. Фото © Википедия, соцсети

Подруге шахматиста было 18 лет, она училась в МГУ на первом курсе. Самому Богдановичу было 27, в 2013 году он стал чемпионом Украины по быстрым шахматам, а в 2017-м получил звание гроссмейстера.

Буквально пару дней назад Станислав сыграл в интернет-матче против сборной Украины за сборную России. Украинские пользователи тут же обрушили на шахматиста поток гневных комментариев. В ответ Богданович призвал россиян и украинцев к миру.

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