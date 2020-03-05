В Петербурге неизвестный зарезал парня во дворе жилого дома

В Санкт-Петербурге неизвестный зарезал мужчину, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший в итоге скончался.

По информации Лайфа, инцидент произошёл в районе дома 21/2 по Комендантскому проспекту. Местные жители сообщают, что сначала на протяжении 20 минут они слышали какие-то крики компании из четырёх человек. После чего один из стоявших там достал нож и ударил другого мужчину в область печени.