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В Петербурге неизвестный зарезал парня во дворе жилого дома

Местные жители сначала долгое время слышали какие-то крики.

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Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В Санкт-Петербурге неизвестный зарезал мужчину, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший в итоге скончался.

По информации Лайфа, инцидент произошёл в районе дома 21/2 по Комендантскому проспекту. Местные жители сообщают, что сначала на протяжении 20 минут они слышали какие-то крики компании из четырёх человек. После чего один из стоявших там достал нож и ударил другого мужчину в область печени.

Что стало причиной конфликта, пока не известно.

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