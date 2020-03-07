Самый фотогеничный пёс снова покоряет соцсети, хотя его уже четыре года нет в живых

Бельгийский город Брюгге славится не только своей умиротворяющей атмосферой и средневековой архитектурой. Среди его самых известных достопримечательностей есть и живое существо. Вернее, было. В 2016 году лабрадор по кличке Фидель, которого сфотографировал каждый турист, хоть раз гулявший в районе канала Коте, скончался. В память о нём пользователи соцсетей запустили кампанию, выложив снимки культового пса в хронологическом порядке, сообщает Bored Panda.
В конце февраля пользовательница "Твиттера" Эми выложила фото лабрадора по кличке Фидель, отдыхающего на подушке в оконном проёме дома, расположенного на одном из каналов Брюгге
Она написала, что это самая знаменитая собака в городе и многие туристы арендуют лодку, только чтобы подплыть к животному поближе и сделать пару качественных снимков
Но вскоре Эми узнала, что пёс умер ещё в 2016 году в возрасте 12 лет
Загрустившие было обитатели "Твиттера" решили почтить память Фиделя и начали выкладывать его фотографии, сделанные в разные годы самыми разными людьми
Я сделал этот снимок 15 сентября 2004 года
Kenny McGee
Фото © Twitter / weeladdiemcghee
Покойся с миром, Фидель. Мы видели его в 2006-м
Marsha Faubert
Фото © Twitter / FaubertMarsha
Я невероятно огорчён. Я был там в 2009 году со своей мамой, и это наше самое нежное воспоминание о Брюгге
James
Фото © Twitter / jraward
Май 2010-го
Фото © Twitter / TerriApostleCTV
А я видела этого пупса в 2014-м
Kaylie
Фото © Twitter / kayliejohnson8
Снимок из нашего путешествия в Брюгге в 2015-м. Мы тогда подумали, что стали свидетелями уникального зрелища, которое никогда не повторится
Rob. A+
Фото © Twitter / RobAtk76
Мне довелось увидеть твою улыбку, Фидель!
Fanny Pack
Фото © Twitter / Sylphina
Некоторые пользователи поделились похожими снимками из других городов. Этот был сделан в португальском городе Томаре
Фото © Twitter / _rafa63_
Кошачья версия Фиделя из Вюрцбурга, Германия
Фото © Twitter / RiverInsanity
Обитатель испанского острова Табарка
Фото © Twitter / villkorstrappan
А это — старожил Нового Орлеана
Фото © Twitter / ap_dng
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