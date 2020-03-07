Самый фотогеничный пёс снова покоряет соцсети, хотя его уже четыре года нет в живых

Бельгийский город Брюгге славится не только своей умиротворяющей атмосферой и средневековой архитектурой. Среди его самых известных достопримечательностей есть и живое существо. Вернее, было. В 2016 году лабрадор по кличке Фидель, которого сфотографировал каждый турист, хоть раз гулявший в районе канала Коте, скончался. В память о нём пользователи соцсетей запустили кампанию, выложив снимки культового пса в хронологическом порядке, сообщает Bored Panda.

В конце февраля пользовательница "Твиттера" Эми выложила фото лабрадора по кличке Фидель, отдыхающего на подушке в оконном проёме дома, расположенного на одном из каналов Брюгге

Фото © Twitter / greenanorak

Она написала, что это самая знаменитая собака в городе и многие туристы арендуют лодку, только чтобы подплыть к животному поближе и сделать пару качественных снимков

Фото © Twitter / greenanorak

Но вскоре Эми узнала, что пёс умер ещё в 2016 году в возрасте 12 лет

Фото © Twitter / greenanorak

Загрустившие было обитатели "Твиттера" решили почтить память Фиделя и начали выкладывать его фотографии, сделанные в разные годы самыми разными людьми

Фото © Twitter / greenanorak

Я сделал этот снимок 15 сентября 2004 года Kenny McGee

Фото © Twitter / weeladdiemcghee

Покойся с миром, Фидель. Мы видели его в 2006-м Marsha Faubert

Фото © Twitter / FaubertMarsha

Я невероятно огорчён. Я был там в 2009 году со своей мамой, и это наше самое нежное воспоминание о Брюгге James

Фото © Twitter / jraward

Май 2010-го

Фото © Twitter / TerriApostleCTV

А я видела этого пупса в 2014-м Kaylie

Фото © Twitter / kayliejohnson8

Снимок из нашего путешествия в Брюгге в 2015-м. Мы тогда подумали, что стали свидетелями уникального зрелища, которое никогда не повторится Rob. A+

Фото © Twitter / RobAtk76

Мне довелось увидеть твою улыбку, Фидель! Fanny Pack

Фото © Twitter / Sylphina

Некоторые пользователи поделились похожими снимками из других городов. Этот был сделан в португальском городе Томаре

Фото © Twitter / _rafa63_

Кошачья версия Фиделя из Вюрцбурга, Германия

Фото © Twitter / RiverInsanity

Обитатель испанского острова Табарка

Фото © Twitter / villkorstrappan

А это — старожил Нового Орлеана

Фото © Twitter / ap_dng

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