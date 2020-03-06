В России почти в семь раз выросло число женщин-водителей за три года

Число женщин, которые осваивают профессию водителя, с 2017 года в России увеличилось в 6,5 раза. Такие данные приводят "Известия" со ссылкой на данные сервисов по поиску работы.

К слову, в Москве число объявлений от женщин по поиску работы водителем выросло в два раза с 2018 года — с 460 до 829. В целом по стране картина ещё более впечатляющая — с семи до 45 тысяч. Чаще всего дамы предпочитают сотрудничать с агрегаторами такси.

Любопытно, но женщины в целом намного активнее публикуют резюме на должности автослесаря, машиниста поезда, крановщика, боцмана и пилота. Попадаются также плотники и кузнецы.

— Насколько женщины будут интересоваться "мужским" трудом, зависит в большей степени от уровня заработной платы, нежели от формальных запретов, — заявила эксперт организации "ООН-женщины" Елена Мезенцева.

К тому же с 2021 года в стране появится новый перечень запрещённых для женщин профессий. Если в устаревшем списке было 400 подобных, то в новом их количество уменьшится в четыре раза.