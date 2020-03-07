Гигиенический лазер, слив в гостиной и кровать с климат-контролем: как представляли идеальное жилище в 1980-х, 1960-х и даже 1900-х

Портал о недвижимости Angie's List составил дайджест самых необычных концептов жилья будущего, разработанных в XX веке, и создал на их основе компьютерные изображения того, как бы всё это могло выглядеть сейчас, сообщает Bored Panda.

Гостиная

Фото © Angie's List

По мнению автора статьи, опубликованной в журнале Popular Mechanics в феврале 1950 года, к 2000-м годам гостиные должны стать… моющимися. Уборка в комнате осуществляется с помощью полива из шланга. Зачем пылесосить диван и ковры, если их можно просто ополоснуть? Лишняя вода стечёт в дренажное отверстие в центре комнаты. Затем гостиную можно будет высушить с помощью струи горячего воздуха.

Кухня

Фото © Angie's List

Из той же статьи мы узнаём о лёгком способе решения проблемы немытой посуды. Мыть её больше не придётся! По прогнозу автора материала, домохозяйки перейдут на одноразовую посуду, самоликвидирующуюся под воздействием горячей воды. Предложен и альтернативный способ: очистка грязных тарелок с помощью ультразвука.

Спальня

Фото © Angie's List

Следующий концепт придумал в 1969 году дизайнер Джо Коломбо. Согласно его замыслу, жилище будущего предполагает свободную планировку с "пространством для отдыха", охлаждаемым "отсеком-кухней" и "зоной сна". Мультифункциональная "зона сна" выполнена в духе ретрофутуризма. Она оборудована кроватью с климат-контролем, ванной и гардеробом.

Игротека

Фото © Angie's List

Сплав природы и технологий — центральная идея, заложенная в концепции игротеки от дизайнера Пола Александера. Так, играть в пинбол вы можете прямо в бассейне, причём вместе с друзьями. Александер занимался иллюстрациями к научно-фантастическим произведениям. Он оставил своё ремесло, когда компьютерные программы взяли верх над художниками.

Ванная комната

Фото © Angie's List

В 1980-х годах дизайнеры Тим Флэттери и Эдвард Эйт приняли участие в разработке концепта жилья 2015 года для фильма "Назад в будущее — 2". "У нас была сильная мотивация не ударить в грязь лицом", — говорят они. Их версия ванной комнаты представляет собой помещение, под завязку нашпигованное системами умного дома, в том числе настенным "компьютеризированным семейным медицинским диагностическим центром". Вместо ванны используются "санитарные камеры с паровыми распылителями и гигиеническим лазером".

Гардеробная

Фото © Angie's List

А так виделись 2000-е годы из 1900-х. "Туалет госпожи" — это великолепная гардеробная в стиле стимпанк, наполненная таинственными рычагами и простейшими роботизированными инструментами, которые одновременно практичны и эстетичны. Среди латуни и тика — сказочный пульт управления с кнопками, подсветкой и циферблатами.

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