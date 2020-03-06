Прокурор Мехико опроверг сообщения об убийстве человека львом

Смерть таксиста в мексиканском штате Мехико могла наступить в результате нападения нескольких собак, а не сбежавшего с ранчо льва, как раньше сообщали местные СМИ. Об этом заявил прокурор штата Алехандро Гомес Санчес.

— Не исключается, что собак было несколько, мне не говорили о своре, но указали, что, по всей видимости, первой напала собака. Тело было съедено местной фауной после смерти, — сказал он.

При этом он отмечает, что пока не готов с уверенностью сказать, какое именно животное убило человека. По его словам, это станет возможным после того, как будут получены результаты образцов ДНК. Сейчас они находятся на экспертизе. Однако, судя по характеру оставленных на жертве следов и шерсти, можно предположить, что речь идёт о крупной собаке.

Ранее власти штата запросили помощи у военных, а также усилили полицейское патрулирование после того, как в муниципалитете Валье-де-Браво был обнаружен труп человека со следами повреждений, характерными для диких животных. Было установлено, что нападение совершил крупный хищник из породы кошачьих — предположительно, лев, сбежавший с местного ранчо. Поиски велись как на земле, так и в воздухе с помощью беспилотников, были отменены занятия в 13 школах, однако зверь так и не был найден.