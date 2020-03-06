Семерых эвакуированных в Приморье пассажиров Diamond Princess выписали из больницы

Из краевой больницы во Владивостоке выписали семерых россиян, ранее пребывавших на карантине после эвакуации с борта круизного лайнера Diamond Princess, на котором вспыхнул коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Приморья.

— К настоящему времени все семеро россиян, у которых подтверждено отсутствие коронавируса, выписаны и отправились домой, — сообщили в ведомстве.

В больнице на данный момент остаются ещё два пассажира лайнера. Результаты их анализов пока не получены в лаборатории Новосибирска.

Ранее сообщалось, что у трёх эвакуированных в Казань с "коронавирусного" судна россиян обнаружили CoViD-2019. Они и их лечащие врачи в настоящее время находятся на карантине.