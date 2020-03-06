Под Хабаровском УАЗ провалился под лёд, есть погибшие

В Хабаровском районе на реке Амур автомобиль УАЗ вместе с людьми внутри провалился под лёд. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

Инцидент произошёл вечером 5 марта по местному времени. По словам очевидцев, в салоне автомобиля находилось два человека, они не смогли выбраться. В ближайшее время будут проведены водолазные работы.

Отмечается, что ситуация на ледовых переправах меняется из-за резкой смены температуры. Спасатели также сообщили, что автомобиль им удалось обнаружить на расстоянии порядка 40 метров от берега на глубине четырёх метров.