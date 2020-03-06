"Перестали придумывать новое". Лоза раскритиковал современных исполнителей

Музыкант и композитор Юрий Лоза раскритиковал современных исполнителей за неумение придумывать новое и привычку опошлять старое. Таким мнением он поделился с радиостанцией "Говорит Москва".

— Сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое. Люди перестали придумывать новое. Раньше было поколение создателей — сейчас пришло поколение потребителей, — заявил Лоза.

Он также добавил, что "перелицевать" старую музыку нынешним звёздам помогает нецензурная лексика, скандалы и сексуальный подтекст.

Такая музыка, добавил композитор, негативно влияет на умы современных подростков. Речь идёт в первую очередь о пропаганде гомосексуализма, призывах к насилию и нецензурной лексике.

Ранее Лоза заявил, что не будет болеть за Little Big на Евровидении в этом году. По его мнению, коллектив не может называться русским, потому что они работают на чужую культуру, на "британскую мельницу".