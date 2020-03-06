Сестра пришла в ярость, когда увидела, с кем брат пришёл на её свадьбу — фото

Американец Мендл Вайншток потратил примерно четверть своей жизни и около 400 долларов для того, чтобы испортить свадьбу своей родной сестры Ривы, а заодно и прославиться в Сети как чертовски целеустремлённый тролль. Об этом сообщает Insider.

Как рассказал журналистам сам Мендл, пять лет назад он с сестрой и её подругами ехал на машине из одного штата в другой, в пути его сестричка ни на минуту не умолкала о том, какое она устроит торжество, когда будет выходить замуж, хотя на тот момент у неё не было даже парня, с которым она встречалась, не говоря о чём-то более серьёзном.

— Чтобы просто разозлить её и получить реакцию, я сказал, что если она заставит меня прийти на свадьбу, то я возьму с собой ламу. После нескольких минут спора она попыталась применить ко мне обратную психологию и сказала: "Окей, ламу приглашают на свадьбу", — вспоминает он.

После этого Мендл сделал всё, чтобы сестра не забыла о своём приглашении, и примерно дважды в неделю напоминал ей, что пора бы уже выходить замуж, а то ему нужно выполнить одно важное обещание. Спустя несколько лет это наконец случилось.

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В октябре 2019-го Рива обручилась со своим возлюбленным, и для её брата настал момент истины, к которому он готовился все эти годы. Молодой человек узнал, где будет проходить торжество, обзвонил все фермы, на которых водятся нужные животные, и заказал аренду на соответствующий день.

Как он сам позже признался, 400 долларов, которые он отдал за суточную аренду ламы, а также её костюм, для 21-летнего студента достаточно существенная сумма, однако не самое счастливое лицо сестры и куча комментариев в Сети "стоили того". Рива со своей стороны поблагодарила брата за то, что он сделал свадьбу "запоминающейся", заявила, что уже начала обдумывать план мести, и посоветовала родственнику "спать с открытым глазом".