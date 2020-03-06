Три человека, в том числе ребёнок, погибли при пожаре в жилом доме в Алтайском крае

В результате пожара в жилом частном доме в городе Бийске Алтайского края погибло три человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

ЧП произошло в ночь на 6 марта в доме по улице Нижне-Цесовской. На момент прибытия первых пожарных дом горел открытым огнём. Пламя распространилось на площади 60 квадратных метров.

Отмечается, что в числе погибших оказалась несовершеннолетняя девочка, которая не проживала в этом доме, а просто находилась в гостях у родственников. Обстоятельства трагедии выясняются.