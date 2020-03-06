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США продолжат оказывать давление на РФ, пока Москва не согласится на компромисс по Сирии

В настоящий момент в Вашингтоне разрабатывается законопроект, подразумевающий санкции за поддержку правительства республики.

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Фото © Pixabay

Власти США будут продолжать оказывать экономическое и дипломатическое давление на власти Сирии, а также поддерживающие их Иран и Россию до тех пор, пока они не согласятся на компромиссное решение ситуации, которая сложилась в республике. Об этом заявил в интервью телекомпании CNN спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Речь идёт об изоляции режима [президента Сирии] Асада, а также нашей санкционной политике и отказе поддержать [послевоенную] реконструкцию, чтобы сохранить давление на режим и его сторонников — Россию и Иран, — уточняет Джеффри.

По его мнению, такой подход рано или поздно приведёт к тому, что стороны конфликта придут к "компромиссному результату".

В декабре 2019 года комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил законопроект, подразумевающий введение санкций против российских физических и юридических лиц, которые будут оказывать помощь властям Сирии в восстановлении страны. В настоящий момент документ всё ещё на стадии разработки, сперва он должен быть рассмотрен сенатом в полном составе, после чего может отправиться на утверждение.

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