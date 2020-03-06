Минобороны опубликовало видео боевых стрельб штурмовиков Су-25

Минобороны РФ опубликовало видео боевых стрельб штурмовиков Су-25СМ3, которые прошли в ходе учений Южного военного округа в Ставропольском крае.

На кадрах, снятых из кабины пилота, можно увидеть, как выполняется удар по целям условного противника. В описании ролика отмечается, что экипажи уделили особое внимание аэронавигации и уходу штурмовиков из-под удара зенитных систем условных террористов.

При этом огонь вёлся по мишеням, которые имитировали колонну, наблюдательный пункт и пункты управления огнём артиллерии противника.