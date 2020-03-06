В последний рабочий день недели в Москве будет тепло и дождливо

По данным Гидрометцентра России, 6 марта в Москве будет облачно, местами пройдёт небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до 10 градусов выше нуля.

Днём в столице потеплеет до 8–10 градусов, но ночью похолодает до плюс четырёх. В области синоптики обещают 6–11 градусов выше нуля, а ночью в районе двух.

Ветер будет южный, скорость 5–10 метров в секунду. При этом ожидаются и резкие порывы до 17 метров в секунду, в связи с чем в Московском регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Атмосферное давление будет незначительно пониженным и составит около 745 миллиметров ртутного столба.